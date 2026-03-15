A Barcellona Pozzo di Gotto, la pioggia intensa ha causato l’allagamento dello stadio D’Alcontres, impedendo lo svolgimento della partita tra Igea Virtus e Reggina prevista per le 14. Circa 500 tifosi si sono radunati all’esterno dello stadio, assistendo alla situazione di disagio causata dal maltempo. La partita è stata bloccata a causa delle difficoltà legate alle condizioni del campo.

La pioggia battente a Barcellona Pozzo di Gotto ha trasformato lo stadio D’Alcontres in una palude, bloccando l’inizio della sfida Igea Virtus-Reggina prevista per le 14.30. Con oltre 500 tifosi amaranto già presenti e un terreno ai limiti della praticabilità, l’arbitro ha sospeso la gara dopo aver consultato i capitani delle squadre. La partita non è ancora iniziata e il destino dell’incontro resta appeso al giudizio tecnico sull’idoneità del campo. Il peso del territorio sul risultato sportivo. L’evento si svolge nel contesto di un big match del girone I di Serie D, dove le condizioni meteorologiche estreme hanno messo in crisi l’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia a Barcellona: 500 tifosi e campo allagato bloccano

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