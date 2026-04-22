Sfregio alla Liberazione L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della Resistenza

A Predappio, il 25 aprile, si è svolta una manifestazione con un convegno organizzato da Fahrenheit 2022, che ha visto la partecipazione di esponenti di estrema destra, tra cui un leader di Forza Nuova. La giornata ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni attacchi ai siti dedicati alla Resistenza e alla Liberazione. La presenza di figure legate a formazioni di estrema destra ha acceso un dibattito pubblico e acceso le polemiche sulla commemorazione.

Si annuncia una Festa della Liberazione all’insegna della polemica. Innanzitutto, le reazioni al convegno organizzato da Fahrenheit 2022 con il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e altri esponenti di sigle di estrema destra, organizzato a Predappio (Forlì-Cesena) proprio il 25 aprile. La data e il titolo sono più di una provocazione: ’La fine dell’Antifascismo’. Roberto Canali, sindaco (eletto con il centrodestra) del paese natale del Duce, sceglie di "non dare visibilità all’evento parlandone e commentandolo, noi quel giorno festeggeremo la Liberazione". Sindacati, associazioni e partiti di centrosinistra insorgono. L’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, attacca sui social: "uno sfregio".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfregio alla Liberazione. L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della Resistenza Notizie correlate Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: “È finito l’antifascismo”Predappio (Forlì-Cesena), 21 aprile 2026 – Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza... Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Grosseto un parco a Giovanni Gentile. Uno sfregio alla Liberazione; Sfregio alla Liberazione. L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della Resistenza; Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; L'affronto di Forza Nuova al 25 aprile: nel giorno della Liberazione organizza un convegno a Predappio, città natale di Mussolini. Sfregio alla Liberazione. L’onda nera a Predappio e i tagli ai siti della ResistenzaIl sindaco (di centrodestra) del paese di Mussolini: non diamo visibilità al raduno. Il fronte aperto dal Pd: Il governo ha ridotto i finanziamenti per i luoghi simbolo. quotidiano.net Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismoPredappio - Un convegno che diventa uno schiaffo, proprio nel giorno della Liberazione. Il 25 aprile, infatti, a Predappio, città natale di Benito Mussolini, il quotidiano online Fahrenheit2022 con Fo ... bologna.repubblica.it Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno “La fine dell’antifascismo” x.com Liratv. . Condizionatore sul murale, dietrofront alle Fornelle "Lo sfregio è durato poco, ma ha fatto rumore." Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #Fornelle #arteEIdentità #fondazioneAlfonsoGatto #guidoVanHelten #muriDautore facebook