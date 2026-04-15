Sister Act | tutto quello che c’è da sapere sul film

Sister Act – Una svitata in abito da suora: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sister Act – Una svitata in abito da suora, film del 1992 diretto da Emile Ardolino. Ebbe un grande successo, motivo per cui nel 1993 fu girato il sequel. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Deloris Wilson, in arte Van Cartier, è l’esuberante solista di un trio musicale femminile in stile anni sessanta, “The Ronelles” (parodia delle Ronettes), che si esibisce al Moonlight Lounge, un casinò di Reno, in Nevada. La donna è anche l’amante del proprietario del locale, Vince LaRocca, che all’insaputa di Deloris conduce loschi affari di cui il casinò è la copertura.🔗 Leggi su Tpi.it

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