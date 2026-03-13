Latina | 1 milione in meno il trasporto pubblico al collasso

A Latina, il trasporto pubblico locale attraversa una crisi a causa della mancanza di fondi. La Regione Lazio non ha versato un milione di euro per il servizio negli anni 2024 e 2025, e questa situazione rischia di prolungarsi anche nel 2026. La carenza di risorse mette in difficoltà il funzionamento delle linee e la continuità delle comunicazioni per i cittadini.

Il vuoto di bilancio che frena il trasporto a Latina. La Regione Lazio non ha erogato un milione di euro per il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Latina negli anni 2024 e 2025, lasciando senza comunicazioni certe anche per il 2026. Questa mancanza di risorse si somma alla proroga dell'appalto fino al 31 dicembre 2027, una manovra che mira a garantire la continuità del servizio in attesa della futura gara europea. I consiglieri delle opposizioni evidenziano come questa riduzione incida direttamente sulla capacità di predisporre la nuova gara e sull'efficienza complessiva del servizio gestito dalla società CSC. La situazione è emersa chiaramente durante i lavori della commissione Trasparenza, dove è stato messo in luce l'assenza di fondi promessi e la difficoltà nel pianificare il futuro immediato del trasporto urbano.