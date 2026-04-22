A Siracusa, i servizi a Santa Lucia sono stati definitivamente interrotti, lasciando la Borgata senza la presenza della Circoscrizione e della biblioteca di quartiere. La decisione ha portato all’isolamento di una delle zone più popolose e caratteristiche della città, privandola di due punti di riferimento istituzionali fondamentali. La chiusura segna un cambiamento significativo per la comunità locale, che ora si troverà senza queste strutture di riferimento.

La chiusura definitiva della Circoscrizione Santa Lucia e della biblioteca di quartiere a Siracusa segna un punto di rottura per la Borgata, privando una zona popolosa e caratteristica di due pilastri istituzionali fondamentali. La decisione dell’amministrazione comunale, che si manifesta con il ritiro dei servizi in loco dopo mesi di criticità strutturali, solleva interrogativi urgenti sulla gestione della prossimità nei quartieri periferici. Il declino dei presidi territoriali nella Borgata. L’assenza di servizi essenziali nel cuore della Borgata non è un evento isolato, ma l’ultimo tassello di un processo che sta riducendo la presenza dello Stato nelle zone più identitarie della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa, addio ai servizi a Santa Lucia: la Borgata è isolata

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