Siracusa più sicura | potenziamento illuminazione in Borgata e Balza Acradina per contrastare degrado e criminalità

Siracusa ha avviato un potenziamento dell’illuminazione pubblica in Borgata e Balza Acradina. L’obiettivo è rendere le zone più sicure e contrastare il degrado e la criminalità. I lavori sono ancora all’inizio, ma già si vedono i primi miglioramenti. La speranza è che questa misura aiuti a ridurre i problemi di sicurezza nella periferia della città.

La percezione di sicurezza a Siracusa, e in particolare in alcune zone periferiche, è destinata a migliorare grazie a un primo, seppur graduale, intervento sull'illuminazione pubblica. Dopo mesi di segnalazioni e di una riconosciuta insoddisfazione da parte dell'amministrazione comunale riguardo all'efficacia del servizio, la Borgata e il parco della Balza Acradina sono le prime aree a beneficiare di nuovi interventi di potenziamento dell'illuminazione, con l'obiettivo di contrastare il degrado urbano e la criminalità. L'annuncio arriva in un momento in cui l'oscurità, in molte zone della città, era diventata un fattore di rischio, alimentando un senso di insicurezza tra i residenti.

