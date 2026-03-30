L’Aula Magna di Santa Lucia si è riempita per l’ultimo saluto a Fabio Alberto Roversi-Monaco, il rettore che ha guidato l’università per diversi anni. Durante l’evento, il rappresentante dell’ateneo ha commentato come la sua gestione abbia rafforzato e reso più aperta l’istituzione. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione e rispetto, con molti presenti che hanno condiviso ricordi e ringraziamenti.

Bologna, 30 marzo 2026 - L’ Aula Magna di Santa Lucia è gremita per salutare Fabio Alberto Roversi-Monaco ( foto ), il Magnifico rettore che ha reso grande l’ Alma Mater e portato Bologna nel mondo. E per onorare il giurista e professore emerito di Diritto Amministrativo, che ha guidato l’ Unibo dal 1985 al 2000, c’è tutto il mondo accademico e universitario, a cui si aggiungono personalità delle istituzioni, della politica e della cultura. Tanti volti bolognesi e non solo. Sul feretro di Roversi-Monaco, spirato a 87 anni lasciando le figlie Maria Giulia, Francesca, Maddalena e Camilla con Fabio, Tommaso, Francesca Maria, Brenno, Lupo, Nicoletta e Riccardo, la toga da rettore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Roversi-Monaco. Santa Lucia gremita, Molari: “La sua un’università forte e aperta”

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