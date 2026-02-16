Superlega nel successo della Sir contro Piacenza c' è il marchio di Max Colaci

Max Colaci ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria della Sir contro Piacenza, dimostrando che anche i liberi possono fare la differenza. Durante il match, il suo lavoro preciso in difesa e i numerosi palloni recuperati hanno contribuito a mettere in crisi gli avversari, che si aspettavano principalmente l’attacco. La sua presenza in campo ha dato nuova energia alla squadra, sorprendendo gli spettatori abituati a vederlo più come un elemento stabile che come protagonista di scena.

"Proveremo a restare in vetta", dice il libero al termine del match contro gli emiliani. Squadra già in viaggio per Berlino Un protagonista inatteso ma non troppo. Solitamente sono gli opposti e gli schiacciatori a meritarsi la palma di miglior giocatore della partita, questa volta è toccato ad un libero. Max Colaci è stato eletto MVP di Sir - Piacenza e non è molto comune che questo particolare riconoscimento se lo aggiudichi un libero. Va però sottolineato che spesso le azioni d'attacco partono dalle difese e il numero 13, sebbene abbia ampiamente superato i quarant'anni, ne rappresenta ancora oggi l'indubitabile garanzia.