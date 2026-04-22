Sint-Truiden-Anderlecht giovedì 23 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Sint-Truiden e Anderlecht, due squadre che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica nella Jupiler League. Entrambe sono lontane dal duo di testa e cercano di consolidare la propria posizione in vista di un possibile piazzamento europeo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima del calcio d’inizio.

Lontani e staccati dal duo di testa in Jupiler League ci sono Sint-Truiden e Anderlecht, terza e quarta forza del torneo a caccia di un piazzamento europeo. I Kanaries dopo aver sorpreso per lunghi tratti del torneo è arrivata stanca nel momento decisivo: nelle ultime 5 partite è arrivato un solo punto, il sogno di dar fastidio al duo Bruges-St. Gilloise è svanito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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