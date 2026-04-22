Sint-Truiden-Anderlecht giovedì 23 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle 20:30 si disputa la sfida tra Sint-Truiden e Anderlecht nella Jupiler League. Attualmente, le due squadre occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica, distanziate dal duo di testa. Entrambe sono impegnate nella corsa a un piazzamento che consenta loro di qualificarsi alle competizioni europee. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di avvicinarsi alla zona alta della graduatoria.

Lontani e staccati dal duo di testa in Jupiler League ci sono Sint-Truiden e Anderlecht, terza e quarta forza del torneo a caccia di un piazzamento europeo. I Kanaries dopo aver sorpreso per lunghi tratti del torneo è arrivata stanca nel momento decisivo: nelle ultime 5 partite è arrivato un solo punto, il sogno di dar fastidio al duo Bruges-St. Gilloise è svanito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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