Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra Rayo Vallecano ed Espanyol, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La sfida si giocherà nel stadio di Vallecas, coperta da numerosi appassionati. L’ultima vittoria dell’Espanyol, datata 22 dicembre 2025, si è giocata a San Mamès, in un momento in cui la squadra sembrava avviata verso un obiettivo europeo.

San Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di Europa. Come sia possibile che quella squadra sia tramontata con l’anno solare è difficile da capire: nel 2026 neanche una vittoria per i Pericos, che hanno 38 punti e rischiano di essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita coperta a Vallecas?

Notizie correlate

Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Vallecas?San Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di...

Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes sognano l’aggancioSan Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rayo Vallecano - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Rayo Vallecano-Espanyol; Liga, Vallecano-Espanyol: le probabili formazioni del match di Liga; Espanyol - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT.

Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: è assalto alla salvezzaRayo Vallecano-Espanyol è una partita della giornata numero 33 della Liga: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Liga 2025-2026: Rayo Vallecano-Espanyol, le probabili formazioniSfida importante per la squadra di casa complice anche la sconfitta dell'Alaves, per poter allungare sulla zona retrocessione. sportal.it

#LALIGAEASPORTS #RayoEspanyol | Dopo aver chiuso il girone d'andata al quinto posto, l'Espanyol è crollato e nel 2026 non ha ancora vinto (cinque pareggi e nove sconfitte). All'andata fu decisivo un rigore di Roberto Fernández. @StePicasso x.com

Super Mariqi: con la doppietta nel 3-0 al Rayo Vallecano è diventato il massimo goleador del Maiorca in Liga. - facebook.com facebook