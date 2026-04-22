Rayo Vallecano-Espanyol giovedì 23 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita coperta a Vallecas?

Da infobetting.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra Rayo Vallecano ed Espanyol, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La sfida si giocherà nel stadio di Vallecas, coperta da numerosi appassionati. L’ultima vittoria dell’Espanyol, datata 22 dicembre 2025, si è giocata a San Mamès, in un momento in cui la squadra sembrava avviata verso un obiettivo europeo.

San Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di Europa. Come sia possibile che quella squadra sia tramontata con l’anno solare è difficile da capire: nel 2026 neanche una vittoria per i Pericos, che hanno 38 punti e rischiano di essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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