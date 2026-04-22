Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:00 si terrà la partita tra Rayo Vallecano ed Espanyol, due squadre che si sfideranno nello stadio di Vallecas. L’ultima vittoria dell’Espanyol risale al 22 dicembre 2025, quando si giocava a San Mamès, un risultato che in quel periodo aveva contribuito a alimentare le speranze di qualificarsi in Europa per il club. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni sono ancora da ufficializzare.

San Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di Europa. Come sia possibile che quella squadra sia tramontata con l’anno solare è difficile da capire: nel 2026 neanche una vittoria per i Pericos, che hanno 38 punti e rischiano di essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Vallecas?

Notizie correlate

Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes sognano l’aggancioSan Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di...

Rayo Vallecano-Elche (venerdì 03 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da VallecasDopo che sono arrivati gli ultimi verdetti per le partecipazioni ai mondiali, è ora di tuffarci nel tratto finale di stagione, quello più...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rayo Vallecano - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, Vallecano-Espanyol: le probabili formazioni del match di Liga; Rayo Vallecano vs Espanyol Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 23-04-2026; Espanyol - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT.

Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: è assalto alla salvezzaRayo Vallecano-Espanyol è una partita della giornata numero 33 della Liga: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Rayo Vallecano vs Espanyol – 23 Aprile 2026Il La Liga propone il 23 Aprile 2026 alle ore 20:00 una sfida interessante allo Campo de Futbol de Vallecas, dove Rayo Vallecano e Espanyol si misureranno in ... news-sports.it

#LALIGAEASPORTS #RayoEspanyol | Dopo aver chiuso il girone d'andata al quinto posto, l'Espanyol è crollato e nel 2026 non ha ancora vinto (cinque pareggi e nove sconfitte). All'andata fu decisivo un rigore di Roberto Fernández. @StePicasso x.com

Super Mariqi: con la doppietta nel 3-0 al Rayo Vallecano è diventato il massimo goleador del Maiorca in Liga. - facebook.com facebook