ATP Buenos Aires 2026 Francisco Cerundolo sfiderà Luciano Darderi in finale | sconfitto Etcheverry in due set

Francisco Cerundolo ha raggiunto la finale dell’ATP Buenos Aires 2026 dopo aver battuto Etcheverry in due set, lasciando il suo avversario sconfitto nel secondo turno. La vittoria di Cerundolo si è concretizzata grazie a un gioco solido sulla terra rossa, che gli ha permesso di avanzare nel torneo. In finale, affronterà Luciano Darderi, che ha superato con successo le sue partite precedenti. La partita si svolgerà nel cuore della città, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi locali.

Pronostici rispettati sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina), prima tappa dello swing sudamericano di tennis. Nel torneo ATP 250 sul mattone tritato della capitale argentina, il titolo sarà conteso da Luciano Darderi e Francisco Cerúndolo. L'italo-argentino ha avuto la meglio su Sebastián Báez con il punteggio di 7-6 (2) 6-1, emergendo alla distanza dopo un primo set molto combattuto. Successo in due frazioni anche per Cerúndolo (n. 19 del mondo), che si è imposto nel derby argentino contro Tomás Martín Etcheverry (n. 54 ATP) per 6-3 7-5 in 1 ora e 52 minuti. Un match in cui il top 20 ha evidenziato una superiore caratura tecnica, forte di un bagaglio di soluzioni decisamente più ampio rispetto all'avversario.