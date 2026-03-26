Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del torneo di Miami dopo aver battuto facilmente Frances Tiafoe in due set. Ora il suo prossimo avversario sarà tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. La partita si disputerà nelle prossime ore e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in televisione.

Jannik Sinner prosegue il suo percorso a Miami, spazza via anche Frances Tiafoe e con meno fatica del previsto. E' un Sinner in versione deluxe: l'azzurro non lascia scampo all'americano, in appena un'ora e 11 minuti vince 6-2, 6-2 dominando il primo set (31 minuti) e consolidando il tutto nel secondo set. Come accaduto contro Michelsen, anche contro Tiafoe sfrutta benissimo la prima di servizio, una skill che sta diventando sempre più efficace di partita in partita. Jannik stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Miami e si avvicina sempre di più all'obiettivo del "Double Sunshine". Il suo prossimo avversario sarà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e l'argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca la semifinale a Miami? Tiafoe travolto in due set, ora Zverev o Cerundolo. Orario e dove vederla

Articoli correlati

Sinner quando gioca a Miami? I quarti contro Tiafoe, orario e dove vederla (tv e streaming) e precedentiJannik Sinner si sbarazza anche di Michelsen, non senza qualche difficoltà, e accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami.

Sinner quando gioca? Sfiderà Zverev in semifinale a Indian Wells: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e se la vedrà col tedesco Alexander Zverev.

Tutto quello che riguarda Sinner quando gioca la semifinale a...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Quando gioca Sinner? Data, orario e avversario dell'esordio a Miami; Miami, Sinner-Tiafoe in campo oggi: ecco quando gioca Jannik e dove vederlo; Atp Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner | Orario e diretta tv.

Quando gioca Sinner al Miami Open: data e orario del match contro Tiafoe nei quarti di finaleSinner in campo domani contro Tiafoe, alle 18 del 26 marzo per i quarti del Miami Masters 1000. In caso di vittoria, può incrociare in semifinale uno tra Cerundolo e Zverev. Il modo più veloce per leg ... fanpage.it

Sinner, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tvCon il successo su Frances Tiafoe, il numero due del mondo ha raggiunto la quarta semifinale in carriera nel torneo della Florida ... corrieredellosport.it

Jannik di corsa verso la semifinale Sinner supera Tiafoe in un’ora e 12 minuti e conquista la quarta semifinale in cinque partecipazioni al Miami Open È il primo giocatore della storia a vincere 14 match consecutivi senza perdere set nel Sunshine Double - facebook.com facebook

Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com