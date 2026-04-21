Sinner conto alla rovescia per esordio a Madrid | ecco chi sarà il suo avversario

Jannik Sinner si appresta a disputare il suo debutto nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano, attualmente al vertice della classifica mondiale, affronterà nel secondo turno un giocatore qualificato. L'incontro segnerà la prima partita ufficiale in questa competizione per Sinner, che nel torneo spagnolo cercherà di avanzare nel tabellone. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito dagli organizzatori.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all'esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il numero uno al mondo inizierà il suo percorso nel Masters 1000 spagnolo dal secondo turno e lo farà contro un qualificato. Da oggi, martedì 21 aprile, c'è una certezza: il suo avversario nel primo match nella capitale spagnola sarà un francese. Jannik se la vedrà contro uno tra Benjamin Bonzi (già battuto tre volte in tre match) e Titouan Droguet (mai affrontato in carriera), che si sfideranno nel primo turno del torneo. Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo venerdì 24 aprile per il suo esordio nel Masters 1000 spagnolo (orario ancora da confermare) contro uno dei due transalpini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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