Nel pomeriggio di Monte Carlo, Jannik Sinner ha affrontato una partita impegnativa contro Tomas Machac, riuscendo a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000. La sfida si è protratta nel tempo, richiedendo al tennista italiano uno sforzo notevole sia dal punto di vista fisico sia mentale. Dopo aver passato momenti difficili, Sinner ha trovato la forza di riprendere il controllo del match e conquistare la vittoria.

Jannik Sinner ha superato una prova di resistenza fisica e mentale nel pomeriggio di Monte Carlo, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 dopo un confronto complesso contro Tomas Machac. Nonostante un improvviso calo di energie che ha scosso il secondo set, l’azzurro ha saputo gestire la situazione clinica e tattica, chiudendo la sfida con il punteggio di 6-1, 6-7 e 6-3. La gestione della crisi energetica sotto il sole del Principato. Il match si è infarcito di tensioni fisiche nel momento meno atteso, durante il secondo parziale disputato sotto un sole intenso. In quel frangente, il numero due del mondo ha subito un brusco calo di forze, manifestando una sensazione di instabilità e vertigini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner batte Machac a Monte Carlo: crisi fisica e riscatto finale

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