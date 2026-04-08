Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo data e orario degli ottavi di finale

Sabato 13 aprile si svolgeranno gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo, con l’incontro tra l’italiano Jannik Sinner e il ceco Machac. La partita è prevista nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. In caso di vittoria, Sinner potrebbe affrontare nei quarti di finale uno tra i giocatori qualificati successivamente.

Jannik Sinner a caccia dei quarti a Monte Carlo: l'azzurro affronta il ceco Machac. L'orario, la diretta TV e i possibili avversari nel turno successivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner, quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha: data, orario e dove vederlaSe Jannik Sinner vi era mancato non disperate, il suo ritorno in campo è imminente. Quando gioca Sinner a Monte Carlo, data e orario del match d’esordio: il possibile avversarioMartedì 8 o mercoledì 9 aprile farà il suo esordio nel torneo 1000 di Monte Carlo Jannik Sinner, che giocherà il primo incontro su terra rossa del... Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sinner, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo. Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo, data e orario degli ottavi di finaleJannik Sinner a caccia dei quarti a Monte Carlo: l’azzurro affronta il ceco Machac. L’orario, la diretta TV e i possibili avversari nel turno successivo. fanpage.it Quando gioca Jannik Sinner a Monte Carlo: i precedenti con MachacL'Azzurro dopo l'ottimo esordio con Humbert torna in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo ... sportal.it ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, sarà Sinner-Machac agli ottavi: il ceco ha battuto F. Cerundolo in due set (7-6, 6-3) #SkySport #SkyTennis #RolexMonteCarloMasters x.com BERGS IMPRESSIONANTE: RUBLEV È FUORI A MONTE-CARLO! Clamoroso a Monte-Carlo: il campione del 2023 cade sotto i colpi di un super Zizou Bergs! Il belga gioca il match perfetto e schianta Andrey Rublev con un netto 6-4, 6-1, volando agli ottavi - facebook.com facebook