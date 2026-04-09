Sinner soffre ma batte Machac a Monte Carlo | Mi sono sentito fiacco Ai quarti sfida Auger-Aliassime

Sinner ha vinto il suo incontro ai sedicesimi del torneo di Monte Carlo, superando in tre set il giocatore ceco con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-3. Nonostante si sia sentito fiacco durante la partita, l’italiano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il canadese che ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali. La sfida tra i due si terrà nella giornata successiva.

Il tennista italiano ha sconfitto in 3 set (6-1, 5-7, 6-3) il ceco e si è qualificato ai quarti del Masters 1000, domani il match con il canadese che vale la semifinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Monte-Carlo, Sinner ai quarti: Machac battuto in tre setL’azzurro supera il ceco 6-1 6-7 6-3 nonostante qualche difficoltà fisica nel terzo set. Jannik Sinner batte Humbert in 64 minuti a Monte Carlo: “Ma per questo torneo non ho aspettative”Sinner spazza via Humbert, perdendo solo tre game, e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo. Temi più discussi: Alcaraz batte Baez in due set: è agli ottavi; Sinner soffre ma batte Machac al terzo set: vittoria tra tensione e dolore; Cobolli, buona la prima a Montecarlo: Comesana ko in tre set. Arnaldi subito fuori; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. Atp Monte-Carlo - Sinner perde un set ma batte Machac ed è ai quarti. Bene ZverevJannik rimonta da 2-5 nel secondo parziale ma perde il tie-break. Poi ritrova le sensazioni migliori per non correre rischi ... tennisworlditalia.com Sinner soffre e perde un set con Machac, ma avanza a MontecarloContinua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col ... gds.it MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook THE VACHEROT SHOW GOES ON #RolexMonteCarloMasters @val_vacherot x.com