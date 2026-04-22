Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente | Il Cantiere Navale del Golfo firma il nuovo BSO 139 per la Guardia di Finanza

Sul molo di ponente è stato firmato un nuovo B.S.O. 139 destinato alla Guardia di Finanza, realizzato dal Cantiere Navale del Golfo. L'operazione rappresenta un esempio di collaborazione tra le parti coinvolte e coinvolge l’impiego di tecnologie innovative nel settore navale. La firma dell’accordo è avvenuta in un contesto di attività portuale, con la presenza di rappresentanti delle autorità e del cantiere.

Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O. capitolo di eccellenza. Il Cantiere Navale del Golfo S.r.l. annuncia con orgoglio la consegna del battello operativo B.S.O. 139 alla Guardia di Finanza destinato alla 2a Squadra Unità Navali di Vieste, Il B.S.O. 139 garantisce prestazioni d'eccellenza, superando i 40 nodi di velocità: un assetto tattico tra il Cantiere Navale del Golfo e le Forze dello Stato. Una sinergia che vede l'azienda operare in dichiara il Direttore Commerciale Andrea De Stefano. “La nostra competenza si estende ben oltre “Il Cantiere Navale del Golfo si pone come partner tecnologico d'elezione per le Istituzioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O. 139 per la Guardia di Finanza Notizie correlate Porto di Salerno, avanti con il potenziamento del Molo PonenteProsegue il programma di ammodernamento del porto di Salerno, con un nuovo step completato nell’area del Molo Ponente. Brindisi, la Guardia di Finanza rinforza il controllo sul territorioIl generale di divisione Guido Mario Geremia, alla guida della Guardia di Finanza per la regione Puglia, ha percorso ieri, martedì 21 aprile, i vari...