Prosegue il programma di ammodernamento del porto di Salerno, con un nuovo step completato nell’area del Molo Ponente. Si è infatti chiusa la fase 3 del cantiere che interessa la banchina destinata al traffico Ro-Ro, comparto centrale per la movimentazione delle merci e per i collegamenti logistici su gomma. Terminato questo passaggio, il cantiere entra ora in una fase successiva che punta a rafforzare ulteriormente la funzionalità dello scalo e a incrementarne la capacità operativa. Al via la fase 4 degli interventi. Dopo la conclusione della terza fase, sono partite le lavorazioni previste nella fase 4. Le operazioni attualmente in corso riguardano diversi aspetti strutturali della banchina e del piazzale retrostante, con opere ritenute fondamentali per il completamento dell’intervento. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Porto di Salerno, avanti con il potenziamento del Molo Ponente

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