Brindisi la Guardia di Finanza rinforza il controllo sul territorio

Martedì 21 aprile, il generale di divisione Guido Mario Geremia, responsabile della Guardia di Finanza per la regione Puglia, ha visitato diversi presidi nella provincia di Brindisi. Durante l’operazione, sono stati effettuati controlli e verifiche in vari punti di pattuglia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. La visita si inserisce in una strategia di intensificazione delle attività di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia.

Il generale di divisione Guido Mario Geremia, alla guida della Guardia di Finanza per la regione Puglia, ha percorso ieri, martedì 21 aprile, i vari presidi delle Fiamme Gialle situati nella provincia di Brindisi. La visita istituzionale ha toccato diversi punti nevralgici del controllo territoriale, dal comando provinciale alle unità navali, fino alle compagnie di Fasano e Ostuni, con l’obiettivo di monitorare le operazioni sul campo e rafforzare la cooperazione tra le autorità dello Stato. Dalla caserma Angelo Apruzzi al coordinamento giudiziario: il cuore operativo della missione. L’itinerario del comandante regionale è iniziato presso la sede del comando provinciale di Brindisi, dove il colonnello Emilio Fiora ha accolto l’autorità superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, la Guardia di Finanza rinforza il controllo sul territorio Notizie correlate Guerra in Iran: Guardia di finanza intensifica a Firenze il controllo sui prezzi dei carburantiFIRENZE – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze ha disposto un significativo rafforzamento delle attività di controllo... Cinecittà, controllo sui bilanci: l'ispezione della Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza è entrata stamattina negli uffici di Cinecittà, a Roma, con un ordine di esibizione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guardia di Finanza, visita del comandante regionale a Brindisi; Tutela del Made in Italy: i dati 2025 della Guardia di Finanza. Operazione rilevante a Brindisi; Serre per la produzione di marijuana in un appartamento di Brindisi: giovane nei guai; POLIZIA DI STATO: CONTROLLI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SAN PIETRO VERNOTICO. Brindisi, scoperta serra di marijuana in un appartamento del centro: un denunciatoLa Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato una coltivazione indoor di marijuana all’interno di un appartamento nel centro cittadino, denunciando un giovane del posto. L’intervento è scaturito da ... trmtv.it Tutela del Made in Italy: i dati 2025 della Guardia di Finanza. Operazione rilevante a BrindisiDiffusi i dati 2025 della Guardia di Finanza sulla tutela del made in Italy: 9.044 interventi e 4.066 denunce. Tra le operazioni principali il sequestro a Brindisi di 42 tonnellate di passata con fals ... trmtv.it Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Roma e Aprilia contro il contrabbando di tabacco illegale. I militari del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito del rafforzamento dei controlli economici sul territorio, hanno individuato e sequestrato oltre 950 c - facebook.com facebook A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com