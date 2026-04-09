La sindrome della persona rigida, nota anche come stiff syndrome, è una condizione caratterizzata da rigidità muscolare e ridotta mobilità. Chi ne è affetto può incontrare difficoltà nei movimenti più semplici, anche se dall’esterno il corpo appare normale. Le cause e i fattori di rischio di questa condizione sono ancora oggetto di studio, ma si conoscono alcuni aspetti legati ai meccanismi neurologici e immunitari coinvolti.

Il corpo che non si muove come dovrebbe, i gesti più semplici diventano ostacoli quotidiani, eppure dall’esterno sembra tutto normale. La Stiff Syndrome, nota anche come sindrome dell’uomo rigido, è una malattia rara che trasforma il movimento in una sfida costante, dove muscoli che si irrigidiscono, spasmi improvvi si e dolore rendono anche le azioni più banali faticose e imprevedibili. Una patologia neurologica progressiva che ha colpito anche la cantante Céline Dion. Riconoscere i segnali precoci è fondamentale: non si tratta solo di rigidità, ma di un disturbo che può compromettere seriamente la qualità della vita se non affrontato con diagnosi e terapie mirate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stiff Syndrome: cos’è la sindrome della persona rigida. Come si cura, cause e fattori di rischio

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Throwback to a video from 2017 on World Down Syndrome Day. The message is still very relevant: https://www.facebook.com/reel/1238386631814565 - facebook.com facebook