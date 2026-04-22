Sincro le ragazze di Novara incantano in Piemonte | tutti i successi delle campionesse della Libertas

Durante l'ultimo fine settimana, le atlete della Libertas Nuoto Novara hanno ottenuto numerosi riconoscimenti al campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato, svoltosi nella piscina di Trecate, in Piemonte. Le ragazze hanno conquistato diversi titoli e medaglie, confermando la loro competenza e preparazione in questa disciplina. La competizione ha visto protagoniste diverse atlete provenienti dalla regione, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Pioggia di titoli e di medaglie per la Libertas Nuoto Novara al campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato disputati alla piscina "Trecate" di Torino nell'ultimo week end.I risultati delle "sincronette" MasterNella categoria Master, nel solo libero il sodalizio novarese presieduto da.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Successi e podi per i giovani della Libertas: Novara brilla al PalaNuoto di TorinoLa squadra Esordienti A della Libertas Nuoto Novara si è messa in luce conquistando successi e podi nella seconda manifestazione regionale di... Le ragazze della KaulonMixta campionesse territoriali Under 16: i complimenti della FipavLa Fipav Reggio Calabria celebra la vittoria della KaulonMixta, che conquista il titolo territoriale Under 16 femminile. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: LIBERTAS NUOTO NOVARA: CINQUE PODI PER GLI ESORDIENTI B E BUONE PRESTAZIONI DELLE ONDINE AL CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERILE DI SINCRONIZZATO AD OSTIA (ROMA); Nuoto sincronizzato, le atlete novaresi brillano ai campionati italiani. Sincro, le ragazze di Novara incantano in Piemonte: tutti i successi delle campionesse della LibertasNella categoria Master, nel solo libero il sodalizio novarese presieduto da Renzo Bellomi ha monopolizzato il podio con la vittoria di Ester Varino davanti alle compagne di squadra Maddalena Dentis, ... novaratoday.it Quattro ori e cinque argenti per le ragazze del Campus nelle gare di BrembateLa squadra di nuoto sincronizzato del Campus Team Pavia conquista quattro medaglie d’oro e cinque d’argento nella terza manifestazione interregionale Uisp I love sincro al Centro Sportivo di ... laprovinciapavese.gelocal.it Nuoto sincro: Sincro: poker di atlete qualificate per le finali estive - facebook.com facebook