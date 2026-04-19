Le ragazze della KaulonMixta campionesse territoriali Under 16 | i complimenti della Fipav

Le ragazze della KaulonMixta hanno vinto il titolo territoriale Under 16 femminile, secondo quanto comunicato dalla Fipav Reggio Calabria. La federazione ha espresso i propri complimenti per questa vittoria. La competizione si è svolta recentemente e ha visto le giovani atlete della squadra prevalere sugli avversari. La vittoria è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale della federazione locale.