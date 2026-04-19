Le ragazze della KaulonMixta campionesse territoriali Under 16 | i complimenti della Fipav
Le ragazze della KaulonMixta hanno vinto il titolo territoriale Under 16 femminile, secondo quanto comunicato dalla Fipav Reggio Calabria. La federazione ha espresso i propri complimenti per questa vittoria. La competizione si è svolta recentemente e ha visto le giovani atlete della squadra prevalere sugli avversari. La vittoria è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale della federazione locale.
La Fipav Reggio Calabria celebra la vittoria della KaulonMixta, che conquista il titolo territoriale Under 16 femminile. Le giovani atlete allenate da Ornella Cipolla si sono imposte, nella palestra Comunale Lambrosi di Monasterace, con un netto 3-0 sull’Asd Polisportiva Elio Sozzi (25-19; 25-11.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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