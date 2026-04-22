Simone Vagnozzi | A Sinner devo dire le cose scomode sono il rompiballe del team

Il coach Simone Vagnozzi ha parlato del suo rapporto con il tennista Sinner e con Darren Cahill, sottolineando che il loro lavoro si basa su un impegno a lungo termine. Ha aggiunto che, di tanto in tanto, è necessario assumere un ruolo più severo, definendosi “il rompiballe del team” e facendo riferimento alla presenza di un “poliziotto cattivo” nelle dinamiche di allenamento.

Il coach Simone Vagnozzi racconta il rapporto con Sinner e Darren Cahill: "Lavoriamo a lungo termine, ma ogni tanto serve il poliziotto cattivo. Ecco i segreti del nostro team".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sinner chiarisce il motivo del silenzio su Musetti: “Stavo dormendo. Devo fare anche le mie cose…”Jannik Sinner in conferenza stampa ha parlato dell'infortunio di Lorenzo Musetti. Sinner il perfezionista, vince ancora a Doha ma non è contento: “Devo sistemare un paio di cose”Jannik Sinner ha vinto in due set con Popyrin e si è qualificato per i quarti del torneo ATP 500 di Doha. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vagnozzi: Vincere un grande torneo sul rosso era un obiettivo di Jannik, siamo felici; Vagnozzi: La più grande qualità di Jannik è che il successo non l'ha cambiato; Come un piatto di pasta al pomodoro: il nuovo Sinner spiegato a Sky da Vagnozzi; Vagnozzi: Sinner, un ragazzo normale con doti incredibili. Tra me e Cahill? Io sono quello cattivo, lui... Simone Vagnozzi: A Sinner devo dire le cose scomode, sono il rompiballe del teamIl coach Simone Vagnozzi racconta il rapporto con Sinner e Darren Cahill: Lavoriamo a lungo termine, ma ogni tanto serve il poliziotto cattivo. Ecco i segreti del nostro team. Leggi le notizie prima ... fanpage.it Vagnozzi racconta i retroscena dietro la partecipazione di Jannik Sinner a MadridA questa domanda, coach Simone Vagnozzi ha dato una risposta definitiva in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico azzurro ha spiegato i retroscena dietro questa decisione e cos ... tennisworlditalia.com Simone Vagnozzi ha svelato la dinamica dietro il team del No. 1 del mondo “I nostri ruoli Io sono il rompiballe... Sono quello che deve dire le cose scomode. Il poliziotto cattivo, diciamo. Darren è più allegro, quello che stempera le tensioni. Spero che Darre x.com Lo scatto di Jannik Sinner e Thiago Tirante dopo il primo allenamento a Madrid Al seguito dell’azzurro in questo torneo sono presenti Simone Vagnozzi, il prepratore atletico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla IG thiagotirante #SpazioTennis - facebook.com facebook