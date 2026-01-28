Sinner chiarisce il motivo del silenzio su Musetti | Stavo dormendo Devo fare anche le mie cose…
Jannik Sinner ha spiegato perché è rimasto in silenzio sulla questione Musetti: “Stavo dormendo. Devo fare anche le mie cose”. Il tennista italiano ha deciso di non commentare l’infortunio del collega e non sarà presente al suo match contro Djokovic, che si svolgerà nei prossimi giorni.
Jannik Sinner in conferenza stampa ha parlato dell'infortunio di Lorenzo Musetti. Nessuna possibilità di assistere al suo match con Djokovic, prossimo avversario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sinner Musetti
Il siparietto tra Mancini e Gasperini prima di Rangers-Roma: “Dove mi dice, gioco”. “Anche in attacco…”
Sinner dopo aver vinto: “Non so se posso dirlo”. Poi però racconta la verità su quel giallo…
Dopo la vittoria nel match di esibizione a Melbourne contro Felix Roger-Aliassime, Jannik Sinner ha suscitato interesse con alcune dichiarazioni ambigue.
Ultime notizie su Sinner Musetti
Argomenti discussi: Hurkacz svela un gesto di Jannik Sinner nei suoi confronti: Questo fa capire che persona sia; Cahill chiarisce il caso Sinner–Spizzirri: Ha gestito una situazione limite - LiveTennis.it.
Sinner chiarisce il motivo del silenzio su Musetti: Stavo dormendo. Devo fare anche le mie cose…Jannik Sinner in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Lorenzo Musetti. Nessuna possibilità di assistere al suo match con Djokovic, prossimo avversario. Jannik Sinner non può che essere molt ... fanpage.it
Cahill chiarisce il caso Sinner–Spizzirri: “Ha gestito una situazione limite” x.com
Australian Open, medico-fisiatra: "Sinner ai quarti grazie a un recupero rapido, vi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.