Sinner chiarisce il motivo del silenzio su Musetti | Stavo dormendo Devo fare anche le mie cose…

Jannik Sinner ha spiegato perché è rimasto in silenzio sulla questione Musetti: “Stavo dormendo. Devo fare anche le mie cose”. Il tennista italiano ha deciso di non commentare l’infortunio del collega e non sarà presente al suo match contro Djokovic, che si svolgerà nei prossimi giorni.

