Sinner il perfezionista vince ancora a Doha ma non è contento | Devo sistemare un paio di cose

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria a Doha, ma non è soddisfatto del tutto. La causa è la sua insoddisfazione per alcuni errori durante il match contro Popyrin, che ha portato il giovane tennista a riflettere su miglioramenti futuri. Nonostante abbia vinto in due set, Sinner ha ammesso di dover sistemare alcuni dettagli nel suo gioco. La sua determinazione si vede anche nel modo in cui si prepara per i prossimi incontri, cercando di perfezionare ogni aspetto. Ora si concentra sui quarti di finale del torneo.