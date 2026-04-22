Simeone convoca nove giocatori della squadra riserve | il piano per la Champions fa infuriare la Liga
Il tecnico della squadra ha convocato nove giocatori dalla rosa di riserva per la partita di campionato, lasciando fuori alcuni titolari. La decisione arriva in vista della gara di Champions League, considerata prioritaria. La Liga ha manifestato disappunto per questa scelta, che ha suscitato critiche e malumori tra i club coinvolti. La formazione scelta si prepara a scendere in campo con diversi cambi rispetto alle ultime uscite.
Simeone punta di nuovo su una formazione rimaneggiata per il campionato, facendo riposare i titolari in vista della Champions che è il vero obiettivo. Ma diversi presidenti della Liga lo accusano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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