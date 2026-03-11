Il rigore fischiato dall'arbitro al Bodo fa infuriare lo Sporting | giocatori con le mani tra i capelli

L'arbitro ha assegnato un rigore al Bodo durante la partita contro lo Sporting, suscitando la reazione di nervosismo tra i giocatori portoghesi. La decisione è arrivata dopo una presunta spallata, giudicata dal direttore di gara come fallo, senza l'intervento del VAR. I calciatori dello Sporting si sono mostrati visibilmente contrari, con alcuni tra loro con le mani tra i capelli.

Il rigore dubbio fischiato al Bodo contro lo Sporting lascia increduli i giocatori portoghesi. Una spallata viene punita con il tiro dagli undici metri e il VAR non interviene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l’arbitro non ha fischiato il rigoreSvilar ha colpito Ostigard con una manata in pieno volto durante un'uscita, ma l'arbitro non è stato rischiamato al VAR: cosa è successo durante...

L’arbitro del match di wrestling sbaglia il finale: la vincitrice si mette le mani nei capelliÈ davvero clamoroso quello che è successo a Orlando, in occasione di un match di wrestling femminile della WWE, valido per il titolo nordamericano:...

Contenuti utili per approfondire Il rigore fischiato dall 8217 arbitro...

Argomenti discussi: Inter, Barella e i complimenti al Bodo/Glimt con un ma: Non ci hanno messo in grande difficoltà. Poi cita il rigore contro il Liverpool.

Rigore dubbio, ma il VAR conferma: Fet dal dischetto, Bodo/Glimt avanti 1-0 sullo SportingIl Bodo/Glimt non smette di stupire in Champions League e anche contro uno Sporting Lisbona a sorpresa tra le prime otto della classifica unica e dritto agli ottavi, senza passare per i playoff, ha ... tuttomercatoweb.com

Inter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo ZioInter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo Zio. Fa discutere il racconto del match di Champions su Sky. sport.virgilio.it