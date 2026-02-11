Lazio Lotito fa una promessa alla squadra | il regalo ‘economico’ ai giocatori in caso di vittoria della Coppa Italia

Il presidente Lotito ha promesso un premio economico ai giocatori in caso di vittoria della Coppa Italia. La Lazio si prepara alla sfida allo Stadio “Renato Dall’Ara”, con l’obiettivo di portare a casa il trofeo e ricevere il regalo promesso. La partita si avvicina e l’atmosfera tra i tifosi si fa sempre più tesa.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando che le sue parole sono state distorte e che non ci sono giocatori contro Sarri.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato recentemente il ruolo all’interno della squadra, sottolineando che la gestione tecnica e organizzativa spetta alla società.

