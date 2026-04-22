Silvia Salis, intervistata su Vanity Fair, si presenta come madre, cattolica ed eterosessuale. Nella conversazione, ha dichiarato che, dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco, si sente pronta a tutto. La sua intervista include anche una sfida rivolta a Giorgia Meloni. La giornalista ha scelto di affrontare temi legati alla vita privata e alle posizioni politiche di Salis senza usare termini di giudizio.

“Sono madre, cattolica, eterosessuale”. La sfida a Giorgia Meloni di Silvia Salis corre – audite audite – su Vanity Fair. La mediatica sindaca di Genova si è guadagnata la copertina della rivista che pare rappresenti una sorta di imprimatur ufficiale per le donne di sinistra che scalano la politica italiana. La prima cittadina di Genova compare con lo sguardo intenso, completo scuro, camicia celeste, giacca che farebbe gola all’armocromista di Elly Schlein. Anche la segretaria dem – ricordiamolo- il 27 febbraio 2023 rilasciò un’intervista a Vanity Fair che recitava così: “Chi è Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd. L’«anti-Meloni» che che ora guiderà la Sinistra”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis fa l’anti-Meloni da Vanity Fair: “Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto”. Elly stai serena

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