Silvia Salis a Vanity Fair Italia | salario minimo diritti e politica globale

Nel nuovo numero di Vanity Fair Italia è presente un'intervista a Silvia Salis, che discute di temi come il salario minimo, i diritti e la politica globale. Il settimanale torna in edicola con una serie di copertine e interviste dedicate a figure che hanno un ruolo rilevante sul piano internazionale, influenzando vari aspetti della cultura, della società e della politica. La pubblicazione si rivolge a un pubblico interessato alle dinamiche attuali e alle questioni di rilevanza mondiale.

In edicola con il settimanale. Vanity Fair Italia torna in edicola con un nuovo ciclo di copertine e interviste dedicato a figure capaci di incidere sul corso degli eventi, influenzando cultura, società e politica a livello globale. L’obiettivo è raccontare chi, oggi, sta contribuendo a ridefinire il presente. Ad aprire questo percorso è Silvia Salis, sindaca di Genova, al centro di un acceso dibattito nazionale e internazionale. Nell’intervista, Salis affronta temi che spaziano dal salario minimo alla situazione a Gaza, dai rapporti con altri esponenti politici fino a riflessioni personali, come il ricordo del padre scomparso. I punti chiave dell’intervista.🔗 Leggi su 361magazine.com

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