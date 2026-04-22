Sigilli all' impresa dello smaltimento di oli vegetali esausti | era al servizio del boss di Niscemi

Le autorità hanno posto i sigilli a un'azienda di smaltimento di oli vegetali esausti, accusata di aver operato sotto l'influenza di un boss della zona di Niscemi. Secondo le indagini, l'impresa avrebbe approfittato della presenza di un clan mafioso per rafforzare la propria posizione tra i commercianti locali. L'operazione mira a smantellare il sistema di sfruttamento e intimidazione che coinvolgeva l'attività commerciale.