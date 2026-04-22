Sigilli all' impresa dello smaltimento di oli vegetali esausti | era al servizio del boss di Niscemi
Le autorità hanno posto i sigilli a un'azienda di smaltimento di oli vegetali esausti, accusata di aver operato sotto l'influenza di un boss della zona di Niscemi. Secondo le indagini, l'impresa avrebbe approfittato della presenza di un clan mafioso per rafforzare la propria posizione tra i commercianti locali. L'operazione mira a smantellare il sistema di sfruttamento e intimidazione che coinvolgeva l'attività commerciale.
L'impresa favarese avrebbe beneficiato della forza intimidatrice del clan per imporsi sui commercianti locali. I rappresentanti della società sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa: il patto prevedeva che i boss garantissero all'azienda l'esclusiva territoriale in cambio di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Le mani dei boss nel business degli oli esausti: 35 arresti a Niscemi, impresa sequestrata a FavaraC'è anche un'impresa di Favara, assieme ad una di Niscemi, fra le due aziende sequestrate.
Mobilità sostenibile, Hera recupera 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine RoadhouseL’attività di raccolta ha interessato nello specifico 4 ristoranti in provincia: i Roadhouse di Modena (presso il casello di Modena Sud e presso il...