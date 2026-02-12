Mobilità sostenibile Hera recupera 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine Roadhouse
Hera ha recuperato oltre 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine del Roadhouse di Modena. Il materiale sarà trasformato in biocarburante nel 2025, grazie a un progetto che coinvolge il Gruppo Hera e Chef Express. La collaborazione mira a rendere più sostenibile la mobilità e a ridurre lo smaltimento dei rifiuti.
L’attività di raccolta ha interessato nello specifico 4 ristoranti in provincia: i Roadhouse di Modena (presso il casello di Modena Sud e presso il cinema Victoria), Carpi e Fiorano (Ubersetto). A queste cucine si aggiunge il ristorante Il Castello, nel centro di Castelvetro, appartenente al Gruppo Cremonini.Gli oli raccolti a Modena, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperare nel 2025 ben 118 tonnellate di Ove nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dal leader della ristorazione in viaggio: Roadhouse, Calavera e Wagamama e Billy Tacos.🔗 Leggi su Modenatoday.it
