Mobilità sostenibile Hera recupera 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine Roadhouse

Hera ha recuperato oltre 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine del Roadhouse di Modena. Il materiale sarà trasformato in biocarburante nel 2025, grazie a un progetto che coinvolge il Gruppo Hera e Chef Express. La collaborazione mira a rendere più sostenibile la mobilità e a ridurre lo smaltimento dei rifiuti.

L’attività di raccolta ha interessato nello specifico 4 ristoranti in provincia: i Roadhouse di Modena (presso il casello di Modena Sud e presso il cinema Victoria), Carpi e Fiorano (Ubersetto). A queste cucine si aggiunge il ristorante Il Castello, nel centro di Castelvetro, appartenente al Gruppo Cremonini.Gli oli raccolti a Modena, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperare nel 2025 ben 118 tonnellate di Ove nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dal leader della ristorazione in viaggio: Roadhouse, Calavera e Wagamama e Billy Tacos.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Hera Recupero Ad Arezzo gli oli vegetali esausti Roadhouse alimentano la mobilità sostenibile A Arezzo, il ristorante Roadhouse ha raccolto circa 390 kg di oli vegetali esausti nel 2025. Nel novarese gli oli esausti delle cucine di Chef Express e Roadhouse diventano biocarburante A Novara, le cucine di Chef Express e Roadhouse producono più di quattro tonnellate di olio esausto all’anno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Hera Recupero Oli vegetali esausti per la mobilità sostenibile, ecco i risultati del 2025 a TriesteA Trieste gli oli vegetali esausti Roadhousealimentano la mobilità sostenibile Grazie alla partnership con il Gruppo Hera, Chef Express e i suoi marchi di ristorazione (fra cui Roadhouse) nel 2025 han ... triestecafe.it Gli oli vegetali esausti Chef Express e Roadhouse continuano ad alimentare la mobilità sostenibileGrazie alla partnership con il Gruppo Hera, i marchi ristorazione del Gruppo Cremonini nel 2025 hanno recuperato 118 tonnellate di oli alimentari esausti destinati alla produzione di biocarburante. La ... firstonline.info Fermo, ciclabili, zone scolastiche, parcheggi: ok al piano sulla mobilità sostenibile - facebook.com facebook ZTL – Zone a Transizione Limitata. I gap di mobilità sostenibile a Napoli ift.tt/acYr83W #evento #takethedate x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.