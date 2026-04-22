Sigarette nuovi aumenti | ecco i prezzi aggiornati e cosa cambia nel 2026

In Italia, i prezzi delle sigarette sono aumentati nuovamente nel 2026, coinvolgendo quasi tutti i marchi, dai più economici ai più costosi. Gli aggiornamenti sui listini sono stati ufficializzati, portando a nuovi rincari che rendono più costoso il consumo di tabacco. I dettagli sui prezzi aggiornati sono stati comunicati recentemente e riguardano un ampliamento delle fasce di costo per i diversi tipi di sigarette disponibili sul mercato.

Fumare costa sempre di più. Con gli ultimi aggiornamenti del 2026, i prezzi delle sigarette in Italia registrano nuovi rincari che colpiscono praticamente tutti i marchi, dai più economici ai premium. Gli aumenti, entrati in vigore a metà aprile, rappresentano l’ennesimo passo di una strategia fiscale già avviata nei mesi precedenti e destinata a proseguire anche nei prossimi anni. I rincari non sono uniformi, ma seguono una fascia abbastanza chiara: per la maggior parte dei prodotti si parla di aumenti compresi tra 20 e 50 centesimi a pacchetto. In alcuni casi specifici, gli incrementi possono fermarsi intorno ai 30 centesimi, ma la tendenza generale è quella di un aumento diffuso su tutto il mercato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sigarette, nuovi aumenti: ecco i prezzi aggiornati e cosa cambia nel 2026 Sigarette Prezzi in Aumento dal 16 gennaio 2026 Notizie correlate Stangata sigarette, nuovi aumenti improvvisi: tutti i prezzi aggiornatiL’ennesima manovra fiscale sulle accise ha portato a un nuovo, pesante rincaro per il settore dei tabacchi in Italia. Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 febbraio: la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessateDa oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore la seconda tranche di aumenti per sigarette, sigari e trinciato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sigarette, da oggi nuovi aumenti: ecco le marche coinvolte; Il 15 aprile scatta il nuovo aumento delle sigarette: ecco quali costeranno di più e quanto; Da oggi nuovo aumento delle sigarette; Ancora aumenti per sigarette e tabacco: ecco quanto costano adesso. Sigarette, scattano i nuovi aumenti: da 20 a 50 centesimi in più a pacchettoLe tabelle dell’Agenzia mostrano un intervento su numerose referenze molto presenti sul mercato. Tra i brand, ad esempio, molte varianti Winston, in astucci o cartoni da 20 pezzi, insieme a Camel e a ... tg24.sky.it Sigarette, da oggi nuovi aumenti: ecco le marche coinvolteScatta oggi, 15 aprile, il nuovo scalino nel percorso previsto dalla legge di Bilancio. Assoutenti: Usare introiti per prevenzione. Logista: dal fumo ... repubblica.it Il Regno Unito diventa il primo paese a introdurre un divieto generazionale sul tabacco. Chi è nato dopo il 1° gennaio 2009 non potrà mai acquistare legalmente sigarette o prodotti del tabacco: è quanto prevede il Tobacco and Vapes Bill, approvato da Camer - facebook.com facebook Gb, diventa legge il divieto a vita di #fumo per i nati dal 2009. Il #TobaccoandVapesBill per una generazione libera da #sigarette x.com