Sigarette nuovi aumenti da oggi 13 febbraio | la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessate

Da oggi, venerdì 13 febbraio, i fumatori italiani si trovano ad affrontare un nuovo aumento dei prezzi delle sigarette, deciso dal governo per far fronte alle entrate fiscali aggiuntive; questa volta, le marche più vendute, come Marlboro e Camel, hanno subito aumenti fino a 20 centesimi per pacchetto, rendendo più difficile mantenere gli acquisti abituali.

Da oggi, venerdì 13 febbraio, entra in vigore la seconda tranche di aumenti per sigarette, sigari e trinciato. Tra i marchi colpiti le celebri Camel e Winston. Ora un pacchetto di Camel Blue costerà 6,30 euro. Ecco la tabella ufficiale con tutti gli aumenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un aumento medio dell’1,5%, in linea con l’adeguamento all’inflazione.

A partire da oggi, entrano in vigore i nuovi prezzi delle sigarette per il 2026, stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Sigarette, aumenti prezzi dal 13 febbraio: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. Listino aggiornato; Aumenti sigarette da venerdì 13 febbraio: la tabella con tutti i nuovi prezzi; Nuovi aumenti del prezzo delle sigarette da domani, ecco per quali marche; Sigarette, da domani altro rincaro: ecco quali costano di più (e quanto pagherai in più).

Nuovi aumenti su sigarette e tabacchi: da Venerdì 13 febbraio rincari per altre 75 marcheTerza tranche di aumenti prevista dalla Manovra di Bilancio: coinvolte sigarette, sigari, trinciati ed e-cig. Prezzi in crescita fino al 2028. agro24.it

Sigarette, aumentano i prezzi: il listino aggiornato con le marcheL’inizio dell’anno ha portato già numerose novità per i consumatori italiani, tra cambiamenti nelle abitudini quotidiane e nuovi rincari che si fanno sentire ... thesocialpost.it

Nuovi aumenti su sigarette e tabacchi: da Venerdì 13 febbraio rincari per altre 75 marche Terza tranche di aumenti prevista dalla Manovra di Bilancio: coinvolte sigarette, sigari, trinciati ed e-cig. Prezzi in crescita fino al 2028.... - facebook.com facebook

Da domani aumentano ancora le sigarette: tutti i nuovi prezzi x.com