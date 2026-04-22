Durante la puntata del 22 aprile del programma televisivo condotto da David Parenzo, si è verificato un acceso confronto tra Francesco Storace e Benedetta Scuderi. La discussione si è innescata nel corso del talk show di approfondimento politico trasmesso su La7, portando a una discussione molto vivace tra i due partecipanti. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio.

Durante la puntata del 22 aprile della trasmissione L'aria che tira su La7, il talk show di approfondimento politico condotto da David Parenzo, si è acceso un confronto molto vivace tra Francesco Storace e Benedetta Scuderi, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. La discussione è scaturita dalle polemiche insorte a seguito degli insulti sessisti rivolti dal conduttore televisivo e propagandista russo Vladimir Solovyev al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad un certo punto del dibattito, Storace ha cercato di smorzare i toni: “Ma perché si arrabbia così? - ha detto rivolgendosi a Scuderi -. Contestate Meloni in tutte le maniere. Voi siete quelli che si sono schierati contro l'Ucraina e per la Russia”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Siete filorussi”. Storace inchioda Scuderi: scatta la rissa da Parenzo

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