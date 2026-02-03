Vespa travolge e inchioda Bonelli sulle violenze di Torino e Avs in corteo | Se non vi dissociate siete conniventi video

Durante una trasmissione televisiva, Vespa ha affrontato Bonelli sulle recenti violenze avvenute a Torino e durante il corteo dell’Avs. Vespa ha accusato Bonelli di essere connivente, minacciando di considerarlo complice se non si dissocia dalle proteste. La discussione è diventata tesa e ha fatto emergere le tensioni tra le parti.

C'erano una volta i "maestri" della morale democratica, quelli sempre pronti a salire in cattedra per dare patenti di presentabilità. Poi arriva un'intervista a 5 Minuti, su Raiuno, e il castello di ipocrisia della sinistra radical-chic crolla sotto i colpi del buon senso e della cronaca. Protagonista di un naufragio mediatico senza precedenti è Angelo Bonelli, leader di Avs, letteralmente "spianato" da un Bruno Vespa incalzante, che non ha fatto sconti di fronte al consueto gioco dello scaricabarile rosso. Il tema è la guerriglia urbana che sabato ha messo a ferro e fuoco Torino e aggredito ferocemente le forze dell'ordine.

