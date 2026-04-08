L' aria che tira David Parenzo inchioda Giuseppe Conte | Glielo dico sottovoce

Durante una trasmissione radiofonica, il conduttore ha rivolto alcune osservazioni a Giuseppe Conte, affermando di non aver detto alla premier di dimettersi. Tuttavia, ha aggiunto che, nel caso in cui la presidente avesse deciso di lasciare il suo incarico, questa sarebbe stata una scelta personale. Le parole sono state pronunciate in un tono diretto, senza riferimenti a eventuali pressioni o incontri ufficiali.