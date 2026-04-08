L' aria che tira David Parenzo inchioda Giuseppe Conte | Glielo dico sottovoce
Durante una trasmissione radiofonica, il conduttore ha rivolto alcune osservazioni a Giuseppe Conte, affermando di non aver detto alla premier di dimettersi. Tuttavia, ha aggiunto che, nel caso in cui la presidente avesse deciso di lasciare il suo incarico, questa sarebbe stata una scelta personale. Le parole sono state pronunciate in un tono diretto, senza riferimenti a eventuali pressioni o incontri ufficiali.
"Io non sono tra quelli che ha detto a Meloni che si deve assolutamente dimettere. Però se si fosse dimessa.". Giuseppe Conte ha provato in tutti i modi a riproporre la tesi secondo la quale l'opposizione vorrebbe un passo indietro dalla leader di Fratelli d'Italia. Ma la realtà è ben diversa da quella descritta dall'ex avvocato del popolo. Ed è bastata una semplice considerazione di David Parenzo per far crollare il castello di carte. "Anche perché forse in questa fase qui a nessuno conviene governare. anche all'opposizione diventa complicato governare in un momento in cui hai il costo dell'energia alle stelle, fronti di guerra ancora aperti, adesso detto tra di noi in silenzio e sottovoce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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La mia intervista con David Parenzo a “L’Aria che tira” - facebook.com facebook
Forse non é tra i “preferiti” di @DAVIDPARENZO x.com