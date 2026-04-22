Sabato 18 aprile, lo stadio San Nicola di Bari ha ospitato una partita di calcio giovanile proveniente dalla Calabria. L’evento ha attirato un grande pubblico, che ha seguito con entusiasmo le azioni sul campo. La squadra calabrese, nota come Academy, ha ottenuto risultati significativi, suscitando l’attenzione degli spettatori presenti. La giornata si è conclusa con una buona partecipazione e un clima di festa tra tifosi e giocatori.

Sabato 18 aprile, l’atmosfera elettrica dello stadio San Nicola di Bari ha fatto da cornice a un momento di altissimo profilo per il calcio giovanile calabrese. La Scuola Calcio Academy Siderno, realtà strettamente legata al Bari Calcio, è stata protagonista assoluta durante la sfida tra Bari e Venezia, venendo presentata ufficialmente davanti a migliaia di spettatori presenti sugli spalti. Un traguardo che nasce dalla costanza organizzativa. Non si tratta di un evento isolato, ma del culmine di un percorso iniziato solo pochi mesi fa. La crescita della società è stata rapida, toccando livelli sia sportivi che gestionali che sono risultati quasi inaspettati per la brevità del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siderno al San Nicola: l’Academy conquista il pubblico di Bari

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