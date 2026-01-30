Bari-Palermo 0-3 | biancorossi annientati al San Nicola
Il Bari perde in casa contro il Palermo con un punteggio netto di 0-3. La squadra biancorossa non riesce a reagire alle tre reti segnate tutte nella ripresa da Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. La partita si è giocata al San Nicola nell’anticipo della 22ª giornata di Serie B.
La squadra di Inzaghi sbanca l'Astronave: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia Risultato negativo per la squadra di Longo, che non è riuscita a dare continuità dopo la vittoria di Cesena, rimanendo in partita per un solo tempo. Poi hanno preso il sopravvento la maggiore qualità ed esperienza dei rosanero, proiettati verso un campionato di alta classifica. La prossima uscita è prevista sabato 7 febbraio alle 15:00 sul campo del Mantova, in un importante scontro salvezza. Nel Bari debutta Stabile al posto dell'indisponibile Nikolaou. Confermati De Pieri e Rao sulla trequarti, in attacco, invece, c'è Moncini al posto di Gytkjær.🔗 Leggi su Baritoday.it
Tris al San Nicola col Bari, il Palermo torna a vincere in trasferta: netto successo per la squadra di Inzaghi
Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a sorridere in trasferta e ferma la serie di pareggi.
Bari-Palermo (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al San Nicola in questo derby del sud
La partita tra Bari e Palermo si gioca venerdì sera al San Nicola, nel 22esimo turno di Serie B.
Bari-Palermo 0-3, le pagelle: Cistana in difficoltà, segna ancora PojhanpaloRisultato finale: Bari-Palermo 0-3 BARI Cerofolini 5,5 – Non ha colpe particolari sui gol subiti. E’ vero che Pojhanpalo lo beffa sul palo. tuttomercatoweb.com
Bari-Palermo 0-3: le pagelle del matchIl Palermo torna alla vittoria in trasferta che mancava dal 7 dicembre scorso. Con i tre punti conquistati oggi i rosa adesso sono a quota 41 ... ilovepalermocalcio.com
