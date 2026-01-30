Bari-Palermo 0-3 | biancorossi annientati al San Nicola

Il Bari perde in casa contro il Palermo con un punteggio netto di 0-3. La squadra biancorossa non riesce a reagire alle tre reti segnate tutte nella ripresa da Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. La partita si è giocata al San Nicola nell’anticipo della 22ª giornata di Serie B.

La squadra di Inzaghi sbanca l'Astronave: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia Risultato negativo per la squadra di Longo, che non è riuscita a dare continuità dopo la vittoria di Cesena, rimanendo in partita per un solo tempo. Poi hanno preso il sopravvento la maggiore qualità ed esperienza dei rosanero, proiettati verso un campionato di alta classifica. La prossima uscita è prevista sabato 7 febbraio alle 15:00 sul campo del Mantova, in un importante scontro salvezza. Nel Bari debutta Stabile al posto dell'indisponibile Nikolaou. Confermati De Pieri e Rao sulla trequarti, in attacco, invece, c'è Moncini al posto di Gytkjær.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna a sorridere in trasferta e ferma la serie di pareggi.

La partita tra Bari e Palermo si gioca venerdì sera al San Nicola, nel 22esimo turno di Serie B.

