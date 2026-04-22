Il decreto Sicurezza 2.0, approvato recentemente, mira a rafforzare le misure di sicurezza nel paese, ma nel testo non sono previsti avvocati per l’assistenza legale. Questa decisione ha suscitato critiche da parte dell’opposizione, che la definisce un tentativo di limitare i diritti dei cittadini. Mentre il governo sostiene che le modifiche siano necessarie, le opposizioni insistono sulla presenza di un trucco nel nuovo provvedimento.

Roma, 22 aprile 2026 – Il decreto Sicurezza 2.0, nato per correggere le falle dell’originale, incespica ancora. L’ultimo scoglio è la ferma resistenza degli avvocati all’emendamento sugli incentivi per i rimpatri. A darle voce nell’Aula della Camera è proprio un avvocato, Giuseppe Conte: “Con il premio ai legali che convincono i migranti ad andare via dall’Italia volevate costringerli a commettere due reati: quello di patrocinio infedele e anche quello di corruzione”. Un affondo tutt’altro che campato in aria, tanto che, negli stessi istanti, il governo si arrabatta per cercare una via d’uscita e superare l’ostacolo. Il correttivo. L’ultima mossa (per ora) è annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Il correttivo è basato sulle osservazioni che ci sono pervenute dal Quirinale ”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza, sì con la fiducia. Nel nuovo decreto niente avvocati. Ma per l’opposizione è un trucco

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