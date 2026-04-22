sicurezza meloni tira dritto

Al Salone del Mobile di Milano, il presidente del consiglio ha annunciato la revisione del bonus rimpatri da 615 euro destinato agli avvocati, un provvedimento che ha suscitato molte discussioni. La dichiarazione è arrivata nel corso di un evento pubblico, senza indicazioni su eventuali modifiche specifiche o tempi. La questione del bonus rimpatri aveva già attirato l’attenzione nei mesi precedenti, con opinioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Cambiare una norma elogiandone la perfezione. È il cortocircuito logico e politico che va in scena al Salone del Mobile di Milano, dove Giorgia Meloni annuncia la revisione del controverso bonus rimpatri da 615 euro per gli avvocati. Il governo arretra sotto i colpi del Colle, ma la premier non cede: "Sul decreto Sicurezza, che non considero affatto un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. Li trasformiamo in un provvedimento ad hoc, perché non c’è tempo per correggere il testo durante la conversione. Ma la norma rimane: è di assoluto buon senso". A dirla tutta, la misura non si infrange su banali rilievi tecnici, ma sui dubbi di natura costituzionale sollevati dal presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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