Sicurezza informatica Palazzo Gallenga previene gli attacchi degli hacker

L’Università degli Stranieri ha stipulato un accordo con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale dell’Umbria. L’obiettivo è rafforzare le misure di protezione dei sistemi informatici dell’ateneo. La firma del protocollo avviene in un momento in cui gli attacchi hacker stanno diventando sempre più complessi e frequenti. La collaborazione tra le istituzioni mira a prevenire e contrastare i tentativi di intrusione digitale.

Nell’era in cui gli attacchi hacker sono sempre più sofisticati e imprevedibili, l’ Università degli Stranieri, ente non immune da questi rischi, ha siglato un protocollo d’intesa con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale per l’ Umbria. L’obiettivo, appunto, prevenire e contrastare eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Durante la sigla dell’accordo, presenti il rettore Valerio De Cesaris, il dirigente della Postale Francesco Verduci e il questore Dario...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza informatica . Palazzo Gallenga previene gli attacchi degli hacker Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza informatica, Regione e Postale contro gli attacchi digitali Come difendersi dai cyber attacchi: al via un corso gratuito che formerà esperti di sicurezza informaticaOgni giorno in Italia si registrano migliaia di tentativi di frodi informatiche indirizzare contro privati e aziende.