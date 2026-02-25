Sicurezza informatica Regione e Postale contro gli attacchi digitali

Tutelare i sistemi informatici dagli assalti degli hacker. È finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici il Protocollo d’intesa siglato a Perugia dal dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per l’Umbria, Francesco Verduci, e il vicepresidente della Regione Umbria con delega all’Agenda Digitale, Tommaso Bori. Il Protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all’analisi di informazioni per prevenire e contrastale eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi, sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza e prevenzione dei crimini informatici. Gli obiettivi principali dell’Accordo sono infatti, la protezione delle infrastrutture digitali strategiche della Regione, dei dati e dei servizi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

