Lunedì 27 aprile a Villa Recalcati a Varese si terrà un incontro dedicato al decreto sicurezza e alle misure di protezione per gli agenti in servizio. L’appuntamento, che inizierà alle 9, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e esperti del settore. Durante la giornata si discuterà delle modalità di tutela e delle eventuali modifiche legislative in materia di sicurezza.

Lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 9, Villa Recalcati a Varese ospiterà un incontro di approfondimento sul decreto sicurezza e sulle protezioni destinate agli agenti in servizio. L’evento, organizzato dal sindacato SIULP insieme all’Associazione Lampi Blu, vedrà la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e della giornalista Annalisa Chirico. La mattinata avrà inizio con una sessione tecnica rivolta esclusivamente agli operatori delle forze di polizia, che ha già registrato il tutto esaurito. Il segretario nazionale del sindacato, Silvano Filippi, condurrà i lavori focalizzandosi sulle recenti norme legislative e su come queste impattino l’operatività quotidiana di chi lavora in prima linea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e tutela agenti: il grande confronto a Villa Recalcati

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