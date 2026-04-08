Dal 16 al 24 aprile 2026, l’atrio di Villa Recalcati a Varese ospiterà una mostra dedicata a Giacomo Leopardi. L’esposizione si intitola “Di te pensando a palpitar mi sveglio” e presenta una selezione di documenti e oggetti legati alla vita e alla poesia del poeta italiano. L’evento si svolge nell’ambito di un calendario di iniziative culturali in città e mira a approfondire il patrimonio letterario e storico legato a Leopardi.

Dal 16 al 24 aprile 2026, l’atrio di Villa Recalcati a Varese ospiterà l’esposizione Di te pensando a palpitar mi sveglio, un evento dedicato alla figura e alle opere di Giacomo Leopardi. L’iniziativa nasce per esplorare i desideri più profondi dell’essere umano attraverso il genio del poeta di Recanati. L’evento rappresenta il momento finale di un progetto educativo denominato Educarci per Educare, che ha avuto inizio nel 2024. Il percorso espositivo è stato ideato dal movimento FidesVita e gode del sostegno ufficiale della Provincia di Varese. L’organizzazione è stata promossa dall’Assemblea Sinodale del Decanato di Varese, coinvolgendo attivamente diverse realtà che operano nei settori sociale e scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leopardi a Villa Recalcati: il viaggio tra desideri e fragilità

Viaggio tra Celati e Leopardi: alla scoperta del “Blu infinito“Domenica alle 17, a Palazzo Ubaldini di Apecchio, è in programma una visita guidata gratuita alla mostra Luigi Ghirri Blu Infinito.

Fragilità e incertezze si manifestano spesso nella fascia tra i 25 e i 35 anni. Ma, secondo gli esperti, è proprio oscillando tra desideri e fallimenti che la strada si apreLa fascia tra i 25 e i 35 anni è un territorio di transizione che non assomiglia a un approdo: assomiglia a una soglia.