Matteo Salvini spera che il decreto sicurezza venga approvato mercoledì 4 febbraio. In un colloquio, il leader della Lega dice che non si tratta di una questione di cronaca, ma di inserire tutte le norme necessarie. Salvini menziona anche lo sgombero degli immobili occupati abusivamente e la riduzione dei ricongiungimenti familiari, spiegando che sono misure che tutelano gli italiani e rafforzano la sicurezza.

ROMA – “Noi siamo pronti e speriamo” che il decreto sicurezza arrivi in Cdm mercoledì 4 febbraio, “non per la cronaca delle ultime ore ma perché è giusto che ci siano dentro tutte le norme che servono, compresa ad esempio quella che prevede lo sgombero di tutti gli immobili occupati abusivamente, non solo della prima casa, e quella che taglia i ricongiungimenti familiari, perché un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un conto è accogliere anche gli altri 20 amici e parenti e compresa quella che toglie il sostegno a chi è oggi a spese degli italiani e commette un reato. Quindi conto che il decreto sicurezza sia completo al 100%, compresa la tutela per gli agenti, lo stop all’iscrizione automatica nel registro degli indagati”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: "Spero decreto sicurezza il 4 febbraio, con la tutela per gli agenti"

Approfondimenti su Salvini Sicurezza

Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa in modo diretto, scendendo in strada senza troppi giri di parole.

Ultime notizie su Salvini Sicurezza

