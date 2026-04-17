Sicilia isolata | il buco da 50 miliardi causato dal mancato ponte

Negli ultimi sette anni, la Sicilia si è trovata priva di un collegamento infrastrutturale con la Calabria, creando un vuoto economico e sociale valutato in circa 50 miliardi di euro. La mancanza del ponte ha influenzato i trasporti e le attività commerciali, lasciando la regione isolata rispetto al resto del paese. Questa situazione ha avuto ripercussioni significative su vari settori, contribuendo a una crescente percezione di isolamento territoriale.

Il mancato completamento del collegamento infrastrutturale tra Sicilia e Calabria ha generato un vuoto economico e sociale dal valore complessivo di circa 50 miliardi di euro negli ultimi sette anni. Questa cifra enorme deriva dalla combinazione tra la perdita dei ricavi previsti per il traffico ferroviario e stradale e la stagnazione del Prodotto Interno Lordo siciliano, causata dall’assenza di una reale continuità territoriale. Se si torna indietro nel tempo, precisamente al 2011, il progetto per l’opera era già stato delineato con una proposta da sottoporre al CIPE per un investimento di circa 6,5 miliardi di euro. In quel momento, le proiezioni indicano che, con l’approvazione di tale proposta, l’infrastruttura sarebbe stata operativa già nel 2019.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia isolata: il buco da 50 miliardi causato dal mancato ponte Notizie correlate Agenzia mobilità, sale a 582mila il buco causato da una ex dipendente infedeleModena, 16 febbraio 2026 – Sale a 582mila euro la somma che sarebbe stata sottratta ad Amo (l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale... Leggi anche: Il buco nero della sanità: "Dal 2012 sottratti 33 miliardi al personale" Aggiornamenti e contenuti dedicati Cgil, rosso amaro in Sicilia: spunta un buco da 6 milioniLa Società di servizi Cgil Sicilia srl, nata per gestire i Caf del sindacato nell'isola, è fallita lasciando dietro di sé un cratere da oltre sei milioni di euro. Una vicenda che stona ... ilgiornale.it Sicilia. Fdi chiede proroga per i precari Covid, ma Fi risponde: Buco da 400 mln, inopportuno alimentare speranzePer Forza Italia quello di Fratelli D’Italia è un atto d’indirizzo di segno opposto alla posizione di responsabilità già assunta dal governo regionale che rischia di compromettere la tenuta della ... quotidianosanita.it