Sanità in Sicilia | Schifani convoca la giunta per la sospensione di Salvatore Iacolino

Il presidente della Regione Sicilia ha convocato una riunione urgente della giunta regionale per discutere la sospensione di Salvatore Iacolino, coinvolto in un procedimento legale. La seduta si tiene per decidere sulle future misure da adottare in relazione alla posizione dell'esponente politico. La decisione sarà presa al termine della riunione, senza ulteriori dettagli pubblicati finora.

Riunione urgente della giunta regionale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato per oggi 10 marzo, alle ore 17, una riunione della giunta regionale con l'obiettivo di adottare il provvedimento di sospensione dalle funzioni di Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina. La decisione arriva dopo le notizie diffuse dalla stampa riguardo a un'indagine della Procura di Palermo che coinvolgerebbe lo stesso Iacolino. Rafforzati i controlli sui dirigenti regionali. Parallelamente, il presidente ha firmato un atto di indirizzo destinato ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e ai responsabili degli uffici speciali, con cui si stabilisce un rafforzamento dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai dirigenti.

